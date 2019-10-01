СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-01T14:49:51+03:00

Аттракционы и карусели будут стоить 50 и 100 рублей

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В Летнем саду имени Горького в Ижевске на три дня снизят стоимость на аттракционы. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

- С 4 по 6 октября все аттракционы и карусели будут стоить 100 и 50 рублей! Только 3 дня! Ждем всех с 10:00! Аттракционы работают при условии хорошей погоды, - написано в группе.

Так, 50 рублей будут стоить "Автодром", "Орбита", "Ретро", "Конвой", "Пожарная команда", "Ракушки", "Луна", "Каравелла", "Падающая звезда", "Морское сокровище", "Мини-джет". А 100 рублей - "Колесо обозрения", "Тополь", "Коттон клаб", "Бумеранг", "Космо Джет", "Летающие слоны", "Бруккомела".

Напомним, Летний сад им.Горького стал лучшим в международном конкурсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU