Решил пошутить: ижевчанина осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-02T10:49:15+03:00

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В Ижевске вынесли приговор местному жителю, который позвонил с заведомо ложной информацией о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В октябре прошлого года пьяный мужчина позвонил в службу «112» и сообщил о наличии у него гранаты и автомата «Калашникова», а также о намерении взорвать жилой дом, - сообщает ведомство.

В ходе рассмотрения дела подсудимый признал вину в полном объеме, пояснив, что решил пошутить и не знал об уголовной ответственности.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом к нему применены принудительные меры медицинского характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU