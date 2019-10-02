Два строителя из Удмуртии и Татарстана до смерти избили мужчину

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-02T13:50:47+03:00

Мужчина был из Нижегородской области

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Мужчин из Татарстана и Удмуртии обвиняют в насильственной смерти 51-летнего жителя Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

- В ночь на 27 сентября 2019 года в Краснобаковском районе в гостях у потерпевшего были задержанные. В ходе разговоров между мужчинами завязалась драка, от полученных травм потерпевший скончался, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемыми оказались 31-летний житель Татарстана и 30-летний житель Удмуртии. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Также было установлено, что мужчины в Нижегородской области работали строителями вахтовым методом.

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ИСТОЧНИК KP.RU