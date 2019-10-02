Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит одинокий верблюд

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-02T11:53:08+03:00

Его заметили на трассе у села Бураново

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В соцсетях появилась фотография верблюда, гуляющего по полям вблизи села Бураново (Удмуртия).

Фото: russkih.kirill

- Я езжу по этой дороге каждую неделю и первый раз вижу, чтобы целый верблюд гулял, - поделился впечатлениями очевидец Кирилл.

Позже журналисты «Комсомольской правды-Ижевск» предположили, что животное, возможно, из «Шаман парка» в Бураново (там находится верблюжья ферма - Прим. ред.) и просто заблудилось. В любом случае увидеть верблюда на дороге – это чудо.

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ИСТОЧНИК KP.RU