Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит одинокий верблюд
В соцсетях появилась фотография верблюда, гуляющего по полям вблизи села Бураново (Удмуртия).
Фото: russkih.kirill
- Я езжу по этой дороге каждую неделю и первый раз вижу, чтобы целый верблюд гулял, - поделился впечатлениями очевидец Кирилл.
Позже журналисты «Комсомольской правды-Ижевск» предположили, что животное, возможно, из «Шаман парка» в Бураново (там находится верблюжья ферма - Прим. ред.) и просто заблудилось. В любом случае увидеть верблюда на дороге – это чудо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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