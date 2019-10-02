2019-10-02T17:32:03+03:00
Общество

Жителя Удмуртии осудили за оскорбление сотрудников ДПС

Один из мужчин оскорбления написал в соцсети
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии осудили жителя Балезинского района за оскорбление представителей власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, в августе 2019 года 18-летний местный житель был остановлен инспектором ДПС для осмотра машины и проверки документов. Молодой человек торопился и из-за остановки задержался. В связи с этим он написал в соцсети сообщения, в которых оскорбил инспектора с использованием нецензурной лексики, - сообщает ведомство.

Уголовное дело было направлено в суд, в итоге молодому человеку назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Журналист "Комсомолки" узнал, когда планируют завершить ремонт крыш в соцучреждениях Ижевска и когда ребята вернутся в свои школы и сады.

- Ижевчанина обвиняют в сбыте наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер у Центральной мечети благоустроили в Ижевске
Где можно привить своего питомца от бешенства в Ижевске
Молодые таланты выбирают Tele2
Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба
Ремонт крыш во всех школах и детских садах в Ижевске планируют завершить в середине ноября
Ижевчанина обвиняют в сбыте наркотиков
В концерне «Калашников» назначили нового директора
Два строителя из Удмуртии и Татарстана до смерти избили мужчину
«Удмуртнефть» поддержала Всероссийскую акцию «Живи, лес!»
С 1 октября в Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода
Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит одинокий верблюд
На трассе Удмуртии произошло жесткое ДТП
Ижевчанина задержали за хищение иномарки
Альпинисты из Удмуртии совершили восхождение на пик Калашникова
Решил пошутить: ижевчанина осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве
«Устроил балет»: в Ижевске автомобиль чудом избежал столкновения со столбом
В Удмуртии на 49-м году жизни скончалась гендиректор «Ува-молоко»
Восстановили постамент воинам-интернационалистам в Ижевске
В Удмуртии погиб ребенок из-за халатности врача
Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября