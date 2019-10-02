Жителя Удмуртии осудили за оскорбление сотрудников ДПС

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-02T17:32:03+03:00

Один из мужчин оскорбления написал в соцсети

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В Удмуртии осудили жителя Балезинского района за оскорбление представителей власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, в августе 2019 года 18-летний местный житель был остановлен инспектором ДПС для осмотра машины и проверки документов. Молодой человек торопился и из-за остановки задержался. В связи с этим он написал в соцсети сообщения, в которых оскорбил инспектора с использованием нецензурной лексики, - сообщает ведомство.

Уголовное дело было направлено в суд, в итоге молодому человеку назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU