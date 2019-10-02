2019-10-02T14:51:14+03:00
Происшествия

Ижевчанина обвиняют в сбыте наркотиков

При обыске в квартире у него было обнаружено наркотическое вещество
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске сотрудники УНК МВД по республике задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемым оказался 44-летний неработающий мужчина, в ходе обыска у него в квартире обнаружили электронные весы, упаковочный материал, на балконе – два свертка с наркотиками массой 36 граммов.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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