Ижевчанина обвиняют в сбыте наркотиков
В Ижевске сотрудники УНК МВД по республике задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Подозреваемым оказался 44-летний неработающий мужчина, в ходе обыска у него в квартире обнаружили электронные весы, упаковочный материал, на балконе – два свертка с наркотиками массой 36 граммов.
Возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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