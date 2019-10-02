2019-10-02T17:45:11+03:00
Общество

Где можно привить своего питомца от бешенства в Ижевске

С начала 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 38 случаев бешенства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жителям Ижевска рекомендуют прививать своих кошек и собак от бешенства и серьезно относиться к профилактике заболевания, которое передается от животных человеку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с начала 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 38 случаев бешенства, из них больше чем в половине случаев были инфицированы кошки и собаки. В этом году за счет средств федерального бюджета Ижевску выделено 12800 доз вакцины против бешенства, с начала года ветеринарами привито около девяти животных, также проходили выездные вакцинации.

Где можно привить животное от бешенства?

- Устиновская ветеринарная лечебница, ул. Молодежная, 22 (проезд троллейбусом №10, автобусом 29 остановка «Спортивная», автобусом №№28, 40, 79 остановка «Ваш Дом»), тел.: 366-377.

- Центральная ветеринарная лечебница, Воткинское шоссе, 29 (проезд троллейбусом №№1,2, автобусом №19, Остановка «Администрация Индустриального района» (бывшая ост.Школьная)).

– Первомайская ветеринарная лечебница, ул. Красноармейская, 103а (проезд троллейбусом №№6,10, трамваем №№1,9, остановка «Магазин «Ветеран»), тел: 78-68-36.

– Ленинская ветеринарная лечебница, ул. Баранова, 90 (проезд троллейбусом №№9,10, остановка «Ветеринарная лечебница»), тел.: 71-05-26. Стоит отметить, вакцинация собак и кошек от бешенства проводится бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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