СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-03T08:58:56+03:00

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Легендарная лыжница Галина Кулакова примет участие во Всероссийском дне ходьбы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

- С огромным удовольствием приму участие в Дне ходьбы, если здоровье не подведет, большое спасибо за приглашение. Годы берут свое и быть физически активной становится всё сложнее, - пояснила Галина Кулакова.

6 октября все желающие смогут поддержать сборную России на играх олимпиады в Токио и пройти символическую Олимпийскую дистанцию 2020 м. Вместе с остальными участниками дистанцию «2020» пройдет ведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Старт в 12:00 с Центральной площади, финиш - в Парке им. Кирова. Все участники олимпийской дистанции получат памятные медали и дипломы участника.

Зарегистрироваться на Всероссийский день ходьбы можно: с 1 по 4 октября с 9:00 до 19:00 и 5 октября с 9:00 до 15:00 (ул. Базисная, 17) и 6 октября с 9:00 до 11:30 на Центральной площади Ижевска.

При себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справка о допуске врача, полис страхования от несчастных случаев. Для страхования необходимо заполнить анкету на сайте АУ УР «ЦСП» (выбрать Всероссийский День ходьбы).

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ИСТОЧНИК KP.RU