2019-10-03T08:26:42+03:00
Звезды

Песня группы из Ижевска Rauf&Faik стала одной из самых популярных

Ее чаще всего ищут пользователи сети
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: vk.com/rauf_faikФото: vk.com/rauf_faik
Изменить размер текста:

Текст песни «Детство» группы Rauf&Faik из Ижевска стал одним из самых популярных среди запросов на «Яндекс музыке». Об этом сообщает РБК.

Популярность запросов оценивали по шкале в 100 баллов. Песня «Детство» группы Rauf&Faik получила 36 баллов. Самым популярным запросом стал текст песни «Плакала» группы Kazka. Она набрала 100 баллов.

В рейтинг также попали песни «Незабудка» Тимы Белорусских (29 баллов), «Юморист» Face (24 балла), «Зацепила» Артура Пирожкова (17 баллов), «День Победы» Льва Лещенко (17 баллов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Альпинисты из Удмуртии совершили восхождения на пик Калашникова

Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит одинокий верблюд

Алина Загитова попала в ТОП-50 самых популярных спортсменов мира

Rauf & Faik - Детство (LIVE @ Авторадио).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Альпинисты из Удмуртии совершили восхождения на пик Калашникова

Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит одинокий верблюд

Алина Загитова попала в ТОП-50 самых популярных спортсменов мира

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У ижевчанина забрали машину из-за неоплаченного штрафа
Легендарная лыжница Галина Кулакова примет участие во Всероссийском дне ходьбы в Ижевске
Две новые деревни нашли в Удмуртии
Ну и ну: в Удмуртии пропавший кот сам вернулся в семью через два года
Мужчина пропал в Удмуртии
Сквер у Центральной мечети благоустроили в Ижевске
Где можно привить своего питомца от бешенства в Ижевске
Жителя Удмуртии осудили за оскорбление сотрудников ДПС
Молодые таланты выбирают Tele2
Капитан команды «Ижсталь» установил рекорд клуба
Ремонт крыш во всех школах и детских садах в Ижевске планируют завершить в середине ноября
Ижевчанина обвиняют в сбыте наркотиков
В концерне «Калашников» назначили нового директора
Два строителя из Удмуртии и Татарстана до смерти избили мужчину
«Удмуртнефть» поддержала Всероссийскую акцию «Живи, лес!»
С 1 октября в Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода
Очевидцы: вблизи одной из деревень Удмуртии ходит одинокий верблюд
На трассе Удмуртии произошло жесткое ДТП
Ижевчанина задержали за хищение иномарки
Альпинисты из Удмуртии совершили восхождение на пик Калашникова
Решил пошутить: ижевчанина осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве
«Устроил балет»: в Ижевске автомобиль чудом избежал столкновения со столбом
В Удмуртии на 49-м году жизни скончалась гендиректор «Ува-молоко»
Восстановили постамент воинам-интернационалистам в Ижевске
В Удмуртии погиб ребенок из-за халатности врача
Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября