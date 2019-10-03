Песня группы из Ижевска Rauf&Faik стала одной из самых популярных
Текст песни «Детство» группы Rauf&Faik из Ижевска стал одним из самых популярных среди запросов на «Яндекс музыке». Об этом сообщает РБК.
Популярность запросов оценивали по шкале в 100 баллов. Песня «Детство» группы Rauf&Faik получила 36 баллов. Самым популярным запросом стал текст песни «Плакала» группы Kazka. Она набрала 100 баллов.
В рейтинг также попали песни «Незабудка» Тимы Белорусских (29 баллов), «Юморист» Face (24 балла), «Зацепила» Артура Пирожкова (17 баллов), «День Победы» Льва Лещенко (17 баллов).
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Rauf & Faik - Детство (LIVE @ Авторадио).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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