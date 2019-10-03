Ну и ну: в Удмуртии пропавший кот сам вернулся в семью через два года
Необычная история случилась в Глазове. В семье Пряженниковых пропал кот Рыжик, но через два года он сам вернулся к хозяевам.
Рыжика нашли котенком на свалке и забрали в дом. Кот оказался свободолюбивым и постоянно убегал на улицу. Поначалу хозяева выгуливали его на поводке, но потом кот стал уходить сам. Несколько раз Рыжик дрался с дворовыми котами, но всегда возвращался домой.
Фото: архив Пряженниковых
-Однажды он выбежал за двери, хотя мы его уже не выпускали после драки с грозой нашего двора - котом Серым. Он не вернулся. Прошёл день, второй, неделя, мы продолжали его искать всей семьёй в ближайших дворах, спрашивали у знакомых , но нашего любимого питомца и след простыл, - рассказывает хозяйка кота Валентина Пряженникова.
Прошло два года. Пряженниковы завели второго кота, который вскоре умер. И вскоре после смерти второго питомца к брату Валентины на улице подошел Рыжик и начал тереться об ноги.
-Это точно был наш кот. Мы узнали его по шрамам на ухе и лапке. С тех пор он стал еще более самостоятельным. Например, научился запрыгивать на ручки дверей и открывать их, - рассказывает Валентина.
Сейчас кот счастливо живет в семье.
Фото: архив Пряженниковых
Фото: архив Пряженниковых
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ИСТОЧНИК KP.RU
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