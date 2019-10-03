39-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-03T15:14:03+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого.

- Установлено, что обвиняемый злоупотреблял спиртным. 1 октября 2019 года мужчина был в квартире в поселке Машиностроителей со своим 65-летним знакомым, где они выпивали. В ходе празднования между мужчинами произошла ссора и обвиняемый взял нож, которым несколько раз нанес удары в область грудной клетки, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Потерпевший скончался на месте. В ходе расследования уголовного дела были назначены экспертизы, осмотрено место происшествия. Обвиняемый частично признал свою вину, на данный момент он находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU