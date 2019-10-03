Таксиста из Ижевска обвиняют в сексуальном насилии в отношении клиентки

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-03T16:55:02+03:00

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В Ижевске передали в суд уголовное дело в отношении 48-летнего таксиста, обвиняемого в сексуальном насилии.

- Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, работал таксистом. В ночь с 18 на 19 августа он обслуживал вызов на территории Завьяловского района. По пути он увидел 42-летнюю потерпевшую и согласился довезти ее до дома. Но после того, как женщина села, таксист поехал в сторону лесопосадки. Там он избил женщину и совершил сексуальное насилие, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Мужчину удалось задержать. В ходе расследования допрошены свидетели, обвиняемый, потерпевшая. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU