На восстановление парашютной вышки в Ижевске собрали около 86 тонн макулатуры
В Ижевске на восстановление парашютной вышки в Школе юных летчиков собрали около 86 тонн макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Весь сентябрь проходила акция по сбору макулатуры. За все время школы города собрали 67,3 тонны. Лидерами стала школа №17 (3,5 тонны), школа №57 (3,4 тонны) и школа №65 (3,3 тонны). Также поддержала акцию школа из Якшур-Бодьинского района, - сообщает пресс-служба.
По итогам акции самые активные участники получат возможность полетать в аэротрубе, прыгнуть с парашютной вышки, полетать на параплане с инструктором и принять участие в экскурсиях по Ижевску и Удмуртии.
Напомним, В Ижевске собираются восстановить парашютную вышку. Кстати, для тех, кто пожертвует деньги, будет приятный сюрприз.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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