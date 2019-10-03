2019-10-03T16:52:36+03:00
Общество

На восстановление парашютной вышки в Ижевске собрали около 86 тонн макулатуры

Акция проходила весь сентябрь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске на восстановление парашютной вышки в Школе юных летчиков собрали около 86 тонн макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Весь сентябрь проходила акция по сбору макулатуры. За все время школы города собрали 67,3 тонны. Лидерами стала школа №17 (3,5 тонны), школа №57 (3,4 тонны) и школа №65 (3,3 тонны). Также поддержала акцию школа из Якшур-Бодьинского района, - сообщает пресс-служба.

По итогам акции самые активные участники получат возможность полетать в аэротрубе, прыгнуть с парашютной вышки, полетать на параплане с инструктором и принять участие в экскурсиях по Ижевску и Удмуртии.

Напомним, В Ижевске собираются восстановить парашютную вышку. Кстати, для тех, кто пожертвует деньги, будет приятный сюрприз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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