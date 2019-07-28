Парашютную вышку в школе юных летчиков собираются восстановить в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-28T10:23:43+03:00

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На краудфандиговой площадке собирают средства на восстановление вышки в Школе юных летчиков. Об этом сообщает администрация города.

-На протяжении многих лет, с 1991 года, курсанты Школы юных лётчиков имели возможность приобрести навыки парашютиста, воина-десантника, используя парашютную вышку-тренажёр. Сегодня прыжки с вышки совершать невозможно, так как она пришла в негодность: нет стрелы, нарушена конструкция шахты с противовесом, - говорят в администрации.

На реконструкцию вышки требуется 1,5 млн рублей. Средства помогают собирать и выпускники школы. Пожертвовать деньги можно по ссылке. Если вы заплатите более 1500 рублей, вы сможете бесплатно спрыгнуть с вышки после реконструкции.

Школа юных летчиков - единственное учреждение дополнительного образования в России, где есть подобная вышка. Они есть только в воинских частях.

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ИСТОЧНИК KP.RU