2019-07-28T10:23:43+03:00
Общество

Парашютную вышку в школе юных летчиков собираются восстановить в Ижевске

Требуется 1,5 млн рублей
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: администрация городаФото: администрация города
Изменить размер текста:

На краудфандиговой площадке собирают средства на восстановление вышки в Школе юных летчиков. Об этом сообщает администрация города.

-На протяжении многих лет, с 1991 года, курсанты Школы юных лётчиков имели возможность приобрести навыки парашютиста, воина-десантника, используя парашютную вышку-тренажёр. Сегодня прыжки с вышки совершать невозможно, так как она пришла в негодность: нет стрелы, нарушена конструкция шахты с противовесом, - говорят в администрации.

На реконструкцию вышки требуется 1,5 млн рублей. Средства помогают собирать и выпускники школы. Пожертвовать деньги можно по ссылке. Если вы заплатите более 1500 рублей, вы сможете бесплатно спрыгнуть с вышки после реконструкции.

Школа юных летчиков - единственное учреждение дополнительного образования в России, где есть подобная вышка. Они есть только в воинских частях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Граффити с изображением Децла вновь испортили

На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт

В Удмуртии организовано 25 мест для купания

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый маленький бродячий театр Европы приедет в Ижевск
Моржи в Ижевском зоопарке не будут экспонироваться
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки
Сильные дожди прогнозируют в Удмуртии
Пожар в Ижевске: на улице Ленина горят два дома
Граффити с изображением рэп-исполнителем Децлом в Ижевске вновь испортили
В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов
Какая погода будет в Удмуртии в выходные
На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт
Мошенницу из Удмуртии осудили за получение маткапитала обманным путем
В результате столкновения двух машин в Удмуртии погибли два человека
В Удмуртии организовано 25 мест для купания
Кто имеет право устанавливать газовые счетчики в Ижевске?
В реке Чепца в Удмуртии утонул еще один мужчина
В Ижевске продолжается благоустройство «Тропы здоровья»
Тело утонувшей во время сплава на байдарке женщины нашли в Удмуртии
Детский сад №63 в Ижевске открыли после ремонта
Водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Ижевске, отправили в колонию
Министр культуры Удмуртии: «Проект сноса здания театра Короленко будет готов в ближайшее время»
Массовое ДТП на улице Союзной в Ижевске: пять машин и четверо пострадавших
Повысят ли тарифы на холодную воду в Ижевске до 30%
На фан-зоне в Ижевске 26 июля состоится кинопоказ под отрытым небом
В Удмуртии тепловизор помог обнаружить нарушителей, у которых обнаружено более 11 кг икры стерляди
Более 200 человек и зажигательная зумба: жители Ижевска помогли установить мировой рекорд
Молодой человек пытался устроиться в МЧС Удмуртии по поддельному диплому
Куда перенесут остановочные комплексы с Пушкинской в Ижевске
Что сейчас делают в районе провала на улице Петрова в Ижевске