2019-10-03T16:52:59+03:00
Общество

Восемь новых комплексов фото и видеофиксации нарушений появятся в Удмуртии

Три из них установят в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии в октябре на дорогах появятся восемь новых комплексов фото и видеофиксации нарушений. Об этом рассказал начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- На данный момент согласована уже установка восьми стационарных комплексов фото и видеофиксации нарушений. Три точно в Ижевске: на улице Песочная у зоопарка, выезд на Шабердинский тракт со Строителя и третий не смогу сейчас вспомнить. Также пять оставшихся установят на территории республики. Введут их в строй в этом году, - пояснил Руслан Набиев.

Напомним, новые передвижные дорожные камеры появятся на дорогах Удмуртии. Узнали, где можно посмотреть их расположение.

Полную запись эфира «Прямой линии с ГИБДД» можно послушать на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Раскладываем по полочкам систему, которая отправляет «письма счастья».

- ГИБДД Удмуртии решила прокомментировать слух о том, что дорожные камеры специально «накидывают» показатели к скорости автомобилистов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На восстановление парашютной вышки в Ижевске собрали около 86 тонн макулатуры
Таксиста из Ижевска обвиняют в сексуальном насилии в отношении клиентки
Tele2 консультирует абонентов по международным стандартам качества
39-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого
Бесплатный инсулин могут получить больные диабетом в аптеках Удмуртии
Четыре сотрудника управляющей компании задержаны в Ижевске за денежные махинации
Пенсионерка из Ижевска лишилась 715 тысяч рублей
Турист из Ижевска погиб, провалившись в старую шахту на Урале
Иномарка врезалась в автобус в Ижевске
6 октября в Ижевске временно ограничат движение на некоторых улицах
Помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с «наливайками» в Ижевске
У ижевчанина забрали машину из-за неоплаченного штрафа
Легендарная лыжница Галина Кулакова примет участие во Всероссийском дне ходьбы в Ижевске
Две новые деревни нашли в Удмуртии
Ну и ну: в Удмуртии пропавший кот сам вернулся в семью через два года
Мужчина пропал в Удмуртии
Песня группы из Ижевска Rauf&Faik стала одной из самых популярных
Сквер у Центральной мечети благоустроили в Ижевске