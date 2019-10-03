Восемь новых комплексов фото и видеофиксации нарушений появятся в Удмуртии
В Удмуртии в октябре на дорогах появятся восемь новых комплексов фото и видеофиксации нарушений. Об этом рассказал начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).
- На данный момент согласована уже установка восьми стационарных комплексов фото и видеофиксации нарушений. Три точно в Ижевске: на улице Песочная у зоопарка, выезд на Шабердинский тракт со Строителя и третий не смогу сейчас вспомнить. Также пять оставшихся установят на территории республики. Введут их в строй в этом году, - пояснил Руслан Набиев.
Напомним, новые передвижные дорожные камеры появятся на дорогах Удмуртии. Узнали, где можно посмотреть их расположение.
Полную запись эфира «Прямой линии с ГИБДД» можно послушать на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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