Пьяного жителя Татарстана задержали в Удмуртии на угнанной машине

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-03T17:12:44+03:00

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В Удмуртии задержали пьяного жителя Татарстана на угнанной машине. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ходе ночного рейда сотрудник ДПС на дороге остановил машину «ВАЗ-2109», водитель которой был пьян и документов на транспорт не предоставил. 24-летний молодой человек был доставлен в отдел полиции. Позже было установлено, что машину он угнал у своего знакомого, чтобы доехать до соседней деревни, - сообщает ведомство.

По факту угона возбуждено уголовное дело, также в отношении нарушителя составлен протокол за управление машиной в состоянии опьянения. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU