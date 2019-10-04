Должнику из Удмуртии пришлось наводить порядок в лесу
В Удмуртии должника обязали наводить порядок в лесу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.
- Работники Завьяловского лесничества выявили нарушение лесного законодательства и обратились в суд, который в свою очередь обязал очистить место рубки леса на площади 1 га. Также мужчина должен выплатить ущерб – 290 тысяч рублей. Должник не исполнил свои обязательства, - сообщает ведомство.
В связи с этим судебный пристав наложил арест на счета мужчины и вынес запрет на регистрационные действия с имуществом. После этого должник очистил место вырубки и оплатил большую часть долга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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