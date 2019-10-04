2019-10-04T09:02:36+03:00
Общество

Должнику из Удмуртии пришлось наводить порядок в лесу

Также мужчина должен выплатить ущерб за нарушение
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии должника обязали наводить порядок в лесу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

- Работники Завьяловского лесничества выявили нарушение лесного законодательства и обратились в суд, который в свою очередь обязал очистить место рубки леса на площади 1 га. Также мужчина должен выплатить ущерб – 290 тысяч рублей. Должник не исполнил свои обязательства, - сообщает ведомство.

В связи с этим судебный пристав наложил арест на счета мужчины и вынес запрет на регистрационные действия с имуществом. После этого должник очистил место вырубки и оплатил большую часть долга.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Стало известно, какая роль достанется Алине Загитовой в новом ледовом шоу.

- Подростки-"зацеперы" разбили окно трамвая. Что может грозить за подобные хулиганства?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Присвоили более 184 млн рублей: суд Ижевска избрал меру пресечения должностным лицам управляющей компании
Стало известно, почему снесли павильон на остановке «Восточный рынок» в Ижевске
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова исполнит роль Спящей красавицы
Подростки разбили окно трамвая
Скейт-парк появится в Ижевске
Пьяного жителя Татарстана задержали в Удмуртии на угнанной машине
На восстановление парашютной вышки в Ижевске собрали около 86 тонн макулатуры
Таксиста из Ижевска обвиняют в сексуальном насилии в отношении клиентки
Восемь новых комплексов фото и видеофиксации нарушений появятся в Удмуртии
Tele2 консультирует абонентов по международным стандартам качества
39-летнего ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого
Бесплатный инсулин могут получить больные диабетом в аптеках Удмуртии
Четыре сотрудника управляющей компании задержаны в Ижевске за денежные махинации
Пенсионерка из Ижевска лишилась 715 тысяч рублей
Турист из Ижевска погиб, провалившись в старую шахту на Урале
Иномарка врезалась в автобус в Ижевске
6 октября в Ижевске временно ограничат движение на некоторых улицах
Помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с «наливайками» в Ижевске
У ижевчанина забрали машину из-за неоплаченного штрафа
Легендарная лыжница Галина Кулакова примет участие во Всероссийском дне ходьбы в Ижевске
Две новые деревни нашли в Удмуртии
Ну и ну: в Удмуртии пропавший кот сам вернулся в семью через два года
Мужчина пропал в Удмуртии
Песня группы из Ижевска Rauf&Faik стала одной из самых популярных
Сквер у Центральной мечети благоустроили в Ижевске