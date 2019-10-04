2019-10-04T08:37:34+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова исполнит роль Спящей красавицы

Она исполнит главную роль в шоу Татьяны Навки
Анастасия Захарова
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Фото: Instagram teamzagitovaФото: Instagram teamzagitova
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Продюсер ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка официально подтвердила в интервью «Русскому радио», что Алина Загитова исполнит роль Спящей красавицы. Она добавила, что очень счастлива, что Алина согласилась принять участие.

Сама Татьяна Навка тоже исполнит роль в ледовом шоу. Судя по кадрам со съемок, она предстанет в роли злой волшебницы Малифисенты.

Напомним, у фигуристов начался соревновательный сезон. Когда и где будет в ближайшее время выступать уроженка Ижевска Алина Загитова, узнала «Комсомолка».

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Алина Загитова готовится к шоу Татьяны Навки .https://instagram.com/dubrovinstudio?igshid=1jgpe5ytxer77

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ИСТОЧНИК KP.RU

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