2019-10-04T06:37:41+03:00
Происшествия

Подростки разбили окно трамвая

Они катались на прицепе
Анастасия Захарова
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Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
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В Ижевске три подростка катались на прицепе трамвая, а когда кондуктор сделала им замечание, они бросили камень в окно. Окно разбилось. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Среди пассажиров никто не пострадал, а трамвайный вагон был направлен в депо для замены, - говорится в сообщении.

Происшествие случилось 1 октября. ИжГЭТ напоминает, что за хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта, предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч или ограничение/лишение свободы на два года.

Если вы увидели подростков, катающихся на прицепе вагона, сообщите кондуктору или водителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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