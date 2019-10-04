Подростки разбили окно трамвая
В Ижевске три подростка катались на прицепе трамвая, а когда кондуктор сделала им замечание, они бросили камень в окно. Окно разбилось. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
-Среди пассажиров никто не пострадал, а трамвайный вагон был направлен в депо для замены, - говорится в сообщении.
Происшествие случилось 1 октября. ИжГЭТ напоминает, что за хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта, предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 до 300 тысяч или ограничение/лишение свободы на два года.
Если вы увидели подростков, катающихся на прицепе вагона, сообщите кондуктору или водителю.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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