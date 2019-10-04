Главой Завьяловского района в Удмуртии стал Константин Русинов

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-04T13:47:03+03:00

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В пятницу, 4 октября, в Удмуртии прошли выборы на пост главы Завьяловского района. Депутаты выбирали из двух кандидатур – Константин Русинов и Алексей Конорюков. В итоге победил Константин Русинов. Об этом сообщает журналист «Комсомолки» с места событий.

- Конечно же, это очень большое доверие и колоссальная ответственность. Я услышал слова, которые были сказаны в мою поддержку. И действительно я осознаю уровень ответственности. Я уверен, что достичь результата можно только слаженной работой команды района (администрация района депутатский корпус жители) и республики. Без взаимодействия с республикой район не сможет развиваться. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы изменить жизнь в районе. Еще раз спасибо за оказанное доверие, - сказал Константин Русинов после оглашения результатов.

За Константина проголосовали 22 депутата из 29 присутствующих. За Алексея Конорюкова шесть. С 2015 по 2019 гг. Константин русинов работал Директором СК ВТБ-Страхование в Удмуртии.

Напомним, на пост главы Завьяловского претендовали 12 кандидатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU