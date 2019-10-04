Как будет ездить общественный транспорт в Ижевске во Всероссийский день ходьбы
В Ижевске, 6 октября, в воскресенье во время Всероссийского дня ходьбы ограничат движение на нескольких улицах. В связи с этим перенаправят некоторые троллейбусы и автобусы.
Так, по информации пресс-службы администрации города, с 11:30 до 14:00 движение троллейбусов 1, 4, 7 маршрутов будет перенаправлено на улицу Удмуртскую.
№1: Центр – ул. Советская – ул. Удмуртская – Воткинское шоссе – Администрация Индустриального р-на – Дом печати; №4: Автозавод – ул. Ворошилова – ул. Дзержинского – ул. Удмуртская – ул. Орджоникидзе – завод «Нефтемаш»; №7: Центр – ул. Советская – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – ул. Петрова – ул. Труда.
Движение автобуса №19 будет организовано по ул. К. Маркса, автобуса №28 – по ул. Удмуртская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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