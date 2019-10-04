2019-10-04T13:43:17+03:00
Общество

Какая погода в Ижевске будет в выходные

Ижевчан предупреждают об усилении ветра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В выходные в Ижевске ожидаются последние теплые дни. Средняя температура днем ожидается +17 градусов, ночью +11 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, 5 октября, в субботу, температура днем +17…+18 градусов, ночью +12 градусов. Вечером небольшой дождь, а также по сведениям Удмуртского Гидрометцентра, днем 5 октября местами по республике и в городе ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-17 м/с.

В воскресенье, 6 октября, днем температура +13…+14 градусов, ночью +8…+10 градусов, днем небольшой дождь.

На следующей неделе тепло продержится только в понедельник, далее дневная температура опустится до +7 градусов, ночью +4 градусов. На неделе пройдут дожди и местами снег.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Назван размер зарплаты, при которой бы житель Ижевска чувствовал себя счастливым.

- Помните преступную группу, которая организовывала подставные ДТП, чтобы получить деньги. Так вот, им вынесли приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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