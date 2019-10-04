Организаторам подставных ДТП в Ижевске вынесли приговор

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-04T11:25:17+03:00

Они нанесли ущерб страховым компаниям более миллиона рублей

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В Ижевске вынесли приговор организаторам подставных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что четверо мужчин, один из которых сотрудник полиции, похищала деньги страховых компаний путем подставных ДТП. Ущерб составил более миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Действия подсудимых квалифицированы по статье «мошенничество». Суд назначил им наказание в виде условного осуждения.

Напомним, ижевчане заработали на фальшивых ДТП больше миллиона рублей. Два жителя Ижевска обманывали страховые компании с помощью сотрудников ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU