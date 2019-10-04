Организаторам подставных ДТП в Ижевске вынесли приговор
В Ижевске вынесли приговор организаторам подставных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что четверо мужчин, один из которых сотрудник полиции, похищала деньги страховых компаний путем подставных ДТП. Ущерб составил более миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.
Действия подсудимых квалифицированы по статье «мошенничество». Суд назначил им наказание в виде условного осуждения.
Напомним, ижевчане заработали на фальшивых ДТП больше миллиона рублей. Два жителя Ижевска обманывали страховые компании с помощью сотрудников ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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