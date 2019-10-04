Ижевчане хотят зарабатывать 135 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-04T12:10:02+03:00

В прошлом году эта сумма была на 10 тысяч рублей меньше

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По данным опроса сервиса Superjob, чтобы быть счастливыми, жители Ижевска хотят зарабатывать 135 тысяч рублей в месяц. В 2018 году эта сумма была на 10 тысяч рублей меньше.

Опрос показал, что среднестатистический россиянин хочет зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц, чтобы быть счастливым. При этом женщины хотят зарабатывать 138 тысяч рублей, а мужчины 181 тысячу рублей.

Среди жителей городов России самая высокая сумма у москвичей — 212 тысяч рублей в месяц. Далее идет Владивосток 205 тысяч рублей, на третьем месте Ростов-на-Дону 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU