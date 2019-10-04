Водитель «Ауди» в Удмуртии на смерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-04T13:02:25+03:00

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В Удмуртии 3 октября на 35 километре автодороги «Ижевск- п.Ува» был на смерть сбит пешеход. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 58-летний водитель машины «Ауди» сбил неустановленного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. При этом, на его одежде не было световозвращающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU