Водитель «Ауди» в Удмуртии на смерть сбил пешехода
В Удмуртии 3 октября на 35 километре автодороги «Ижевск- п.Ува» был на смерть сбит пешеход. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 58-летний водитель машины «Ауди» сбил неустановленного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. При этом, на его одежде не было световозвращающих элементов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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