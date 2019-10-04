Страшно, темно и собаки: рейтинг самых темных мест Ижевска

С каждым днем в Ижевске темнеет все раньше и раньше. Увы, фонари стоят далеко не везде, и по некоторым улицам ходить по-настоящему страшно. Мы спросили у читателей, какие места они считают самыми пугающими, после чего наш журналист Анастасия Захарова отправилась проверять их с фонариком. К каким выводам она пришла - читайте в материале.

КАК ОЦЕНИВАЛИ?

Каждую точку я оценивала по четырем критериям. За каждый пункт можно было получить от 1 до 5 баллов, где 1 - это очень плохо, а 5 - очень хорошо. Баллы выставлялись в виде рейтинга: лучшая точка получала «пятерку», следующая - «четверку», и так до худшей. Максимум точки могли набрать 20 баллов.

Видимость - сколько шагов до самой дальней точки, которую мне удалось разглядеть. 1 - наименьший результат, 5 - наибольший.

Фонарик - приходилось ли мне использовать фонарик, чтобы увидеть дорогу. 1 - без фонарика было не обойтись, 5 - не понадобился вообще.

ШБ - я проверяла, какую строчку в таблице для проверки зрения видно на расстоянии вытянутых рук. На зрение я не жалуюсь - в кабинете окулиста на большом расстоянии вполне могу разглядеть 7-8 строчку. Так что 1 ставили за худший результат, 5 - за наилучший.

Страх - насколько сильно мне хотелось сбежать из этого места куда-нибудь, где не так темно. 1 - очень страшно, 5 - не страшно.

МОСТ ЧЕРЕЗ КАРЛУТКУ

Так выглядит мост, если фотографировать со вспышкойФото: Анастасия Захарова

Так мост выглядит, если снимать без вспышкиФото: Анастасия Захарова

Видимость - 3, фонарик - 1, страх - 1, ШБ - 2.

Всего: 7 баллов

На мост между Восточным поселком и улицей Авангардной я отправилась около шести вечера. Но чем ближе я подходила к точке, тем темнее (и страшнее) становилось. Из Восточного поселка доносился лай собак, фонари освещали дорогу все хуже, подступала темнота.

Мост выглядит, как вход в черную дыру. Какая-то его часть пропадает во мраке, и только вдалеке светятся огни Восточного поселка. По бокам - деревья и пропасть над рекой. Это напоминает картинку из страшной сказки.

Зайдя на мост, я сразу же схватилась за фонарик - настолько тревожно здесь находиться. Ощущение, что в любую секунду из-за деревьев выскочит маньяк. Дорога через темный участок занимает несколько секунд - но что это за секунды!

Кстати, мост сделан из досок, они сухие, аккуратные и надежные. Погода была сухая, и никаких неприятных сюрпризов не было. Но на выходе в Восточный поселок я снова достала фонарик: дорог там нет, а тропинки размыло после недавнего дождя.

Объективно на мосту очень темно: в таблице для проверки зрения я увидела только три строки на расстоянии вытянутых рук. Самая дальняя видимая точка находится всего лишь на расстоянии 23 шагов, а это примерно половина моста. Дальше все на какое-то время пропадает во мраке, и только затем видно цивилизацию вдалеке. Так что, отправляясь туда вечером, не забудьте прихватить фонарик.

УЛИЦА МАЯКОВСКОГО, МОСТ ЧЕРЕЗ ИЖ

Так выглядит мост, если снимать со вспышкойФото: Анастасия Захарова

Так выглядит мост, если фотографировать без вспышкиФото: Анастасия Захарова

Видимость - 3, фонарик - 3, страх - 2, зрение - 1

Всего: 9 баллов

Сюда я отправилась в районе половины шестого: сгущались сумерки, но полная темнота наступила не сразу. Пока я искала мост, я успела наткнуться на пьяную компанию и испугаться собак. Мне кажется, в темное время суток ходить по Ленинскому району лучше в компании.

Однако заходить на мост было не очень страшно - здесь постоянно ходят люди. На противоположном конце моста горели фонари. Рядом находится старый мост, по которому давно никто не ходит.

В таблице для проверки зрения я увидела 2,5 строки. В принципе, пройтись по мосту можно и без фонарика, но с ним комфортнее. Дорога оказалась чистой, хоть и побитой.Видимость составила 23 шага.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №8

Так выглядит место, если снимать со вспышкойФото: Анастасия Захарова

Так выглядит место, если фотографировать без вспышкиФото: Анастасия Захарова

Видимость - 3, фонарик - 2, страх - 4, зрение - 3.

Всего: 12

Здесь я оказалась в районе девяти вечера, когда город уже погрузился во мрак. Со стороны улицы Ленина школа искусств произвела хорошее впечатление. В огромных окнах горел свет, было светло и во дворе. Рядом гуляли мамочки с детьми. Но когда я подошла к «художке» со стороны входа, свет как будто выключили. Так что фонарик пригодился - без него я точно угодила бы в лужу.

Однако в таблице для проверки зрения я увидела аж 3,5 строки. Впрочем, видимость все равно низкая - 23 шага.

СТАДИОН «ЗЕНИТ»

Так выглядят окрестности, если фотографировать со вспышкойФото: Анастасия Захарова

Так выглядят окрестности, если фотографировать без вспышкиФото: Анастасия Захарова

Видимость - 5, фонарик - 4, страх - 3, зрение - 4.

Всего: 16

К стадиону я подходила около семи-восьми часов вечера. «Зенит» встречает более-менее приветливо. Рядом находится хорошо освещенный скейт-парк, а вдалеке горят огни с улицы Советской. Но если обходить стадион, становится не то чтобы страшно, но неуютно. Успокаивает, что вокруг постоянно ходят люди, порой проезжают машины, и свет от их фар тоже помогает. Поэтому фонарик был не особо нужен, тем более что дорога чистая и более-менее аккуратная. Однако гулять там вечером без надобности я все же не рекомендую.

Видимость составила 47 шагов, а в таблице для проверки зрения я увидела шесть строк.

УЛИЦА РАКЕТНАЯ

Так выглядит улица, если снимать со вспышкойФото: Анастасия Захарова

Так выглядит улица, если снимать без вспышкиФото: Анастасия Захарова

Видимость - 4, фонарик - 5, страх - 5, зрение - 5

На Ракетную я приехала около восьми-девяти вечера. Я ожидала, что улица окажется самой темной и страшной точкой. Но оказалось ровно наоборот: вдоль довольно мрачного спуска стоят фонари, и только рядом с домом №24 улица погружается во мрак. Но и тут было совсем не страшно. Вокруг ходят люди, многие с детьми. Иногда проезжают машины и освещают улицу. Фонариком я даже не пользовалось: все и так отлично видно. Но я гуляла по Ракетной после дождя, поэтому лучше держать под рукой хотя бы фонарик на телефоне: так будет лучше видно лужи.

Видимость составила 37 шагов, а в таблице для проверки зрения было видно семь строк. Одним словом, Ракетная оказалась самым светлым из темных мест Ижевска.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Мы обошли далеко не все темные местечки Ижевска, но впечатлений хватило. Лично я не расстаюсь с фонариком и перцовым баллончиком - так спокойнее. Так что если вам приходится ходить в темное время суток, стоит задуматься - а может, обзавестись каким-нибудь средством самообороны, например, электрошокером?

Кстати, по информации «Горсвета» в этом году в Ижевске установили 204 светоточки в разных районах города. График работы фонарей корректируется каждый пять дней в зависимости от длины светового дня. Заявки на замену перегоревших ламп можно оставить по телефону 79-60-60 или по электронной почте mail@izhgorsvet.ru. Заявку на строительство линий наружного освещения можно оставить в Управлении благоустройства и охраны окружающей среды администрации города.

КАК ХОДЯТ ПО ТЕМНЫМ УЛИЦАМ ИЖЕВЧАНЕ?

Как ходят по темным местам ижевчане?Фото: Анастасия Захарова

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