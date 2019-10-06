Две 14-летние девочки пострадали в результате ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-06T08:25:09+03:00

Одна из девочек скончалась в больнице

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В Удмуртии 4 октября около 15:25 на 36 километре автодороги «Ижевск-Ува» Завьяловского района произошло ДТП с участием двух 14-летних девочек. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 32-летний водитель машины «Фольксваген Поло» сбил двух 14-летних девочек-пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП одна девочка скончалась в больнице, другая находится в реанимации. По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело, водитель находится под стражей.

Очевидцы рассказали, что перед пешеходным переходом остановились машины, ехавшие в сторону села Нылга. Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к водителям данных транспортных средств с просьбой оказать помощь в восстановлении картины происшествия.

Необходимо позвонить по телефонам отдела МВД России по Завьяловскому району: 8(3412) 621102 или 89127596263

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ИСТОЧНИК KP.RU