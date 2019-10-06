Два человека погибли и шестеро пострадали: жуткое ДТП произошло в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-06T10:30:00+03:00

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В Удмуртии около 18:35 на 42 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Воткинского района столкнулись две машины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

- 39-летний водитель машины «Киа Серато», при совершении обгона не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в машину «Лада Веста» под управлением 50-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП на месте погибли водитель «Лады» и пассажир машины «Киа Серато» - восьмилетний мальчик. В больницу отвезли шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних. На данный момент всем пострадавшим оказывается медпомощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU