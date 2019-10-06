2019-10-06T09:27:50+03:00
Общество

200 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Ижевске

Контейнеры установили в Устиновском районе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Регоператора в УдмуртииФото: пресс-служба Регоператора в Удмуртии
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В Ижевске установлено уже более 200 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора в Удмуртии.

- Спецбаки установлены в Устиновском районе, далее их начнут устанавливать в Первомайском районе. Баки появятся на всех площадках, где есть техническая возможность, - сообщает пресс-служба.

Отходы из спецбаков отправляются на сортировочную станцию. С момента старта «мусорной» реформы в Удмуртии было собрано 205 тысяч тонн отходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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