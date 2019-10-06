200 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Ижевске
В Ижевске установлено уже более 200 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора в Удмуртии.
- Спецбаки установлены в Устиновском районе, далее их начнут устанавливать в Первомайском районе. Баки появятся на всех площадках, где есть техническая возможность, - сообщает пресс-служба.
Отходы из спецбаков отправляются на сортировочную станцию. С момента старта «мусорной» реформы в Удмуртии было собрано 205 тысяч тонн отходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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