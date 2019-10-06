Ижевчнина сняли с поезда за пьяный дебош

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-06T11:49:17+03:00

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Ижевчанина сняли с поезда в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.

- В дежурную часть Минераловодского линейного управления на транспорте поступила информация о пьяном пассажире в поезде «Кисловодск-Екатеринбург», который мешает попутчикам отдыхать. Нарушителя доставили в дежурную часть, - сообщает пресс-служба ведомства.

Позже было установлено, что 51-летний мужчина житель Ижевска. В отношении нарушителя было составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде наложения административного штрафа на граждан или административного ареста на срок до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU