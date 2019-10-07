СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-07T09:38:52+03:00

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В вузах Удмуртии в 2020 году увеличится минимальный проходной балл. Об этом сообщает «Моя Удмуртия».

Если в этом году минимальный балл по математике был 27, то в следующем нужно будет набрать не менее 39 баллов.

- Мы скорректировали перечень вступительных испытаний по некоторым направлениям подготовки. Сделали его более разноплановым, чтобы иметь возможность принять абитуриентов с теми или иными баллами, например, мы увеличили количество направлений подготовки, на которые можно поступить с ЕГЭ по информатике, не секрет, что ЕГЭ по физике часто пугает школьников, - сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии УдГУ Павел Ходырев.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии ИжГТУ Михаила Дягелева, рост баллов существенный, он коснулся и других предметов ЕГЭ. Это и физика, информатика, русский язык практически все, везде идёт повышение минимальных проходных баллов.

Вузы республики опубликовали правила приёма на новый учебный год. Вся информация о количестве бюджетных мест, списке экзаменов — уже в открытом доступе на официальных сайтах.

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ИСТОЧНИК KP.RU