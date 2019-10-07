Среднемесячная зарплата в Ижевске составила 31200 рублей
В Ижевске по итогам третьего квартала 2019 года среднемесячная зарплата составила 31200 рублей. Об этом сообщают эксперты Авито.
- Самые высокооплачиваемые сферы – транспорт, логистика (38500 рублей), строительство (35900 рублей) и производство, сырье (29600 рублей), - говорится в сообщении.
Также по итогу квартала работодатели чаще всего искали работников в сфере продаж, производства, строительства, транспорта и логистики, автомобильного бизнеса.
Среди соискателей интерес вызвали вакансии из сферы «производство», «сырье», «продажи», «транспорт и логистика», «без опыта, студенты».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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