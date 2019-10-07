2019-10-07T15:25:12+03:00
Происшествия

61-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство незнакомого человека

Потерпевший сделал замечание осужденному
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор 61-летнему местному жителю, который обвиняется в убийстве, угоне и поджоге чужого имущества. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

- Установлено, что 9 ноября 2018 года вечером в селе Гольяны пьяный подсудимый шел по дороге в сторону реки Кама, имея при себе обрез одноствольного охотничьего ружья. Проезжающая мимо машина обогнала его и водитель сделал замечание мужчине. В ходе возникшего конфликта обвиняемый направил обрез в область грудной клетки водителя. Мужчина попытался забрать оружие и в тот момент мужчина нажал на спусковой крючок. После этого подсудимый увез труп на берег Камы. Машину поджег, а тело потерпевшего опустил в воду, - сообщает ведомство.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в угоне машины и поджоге. Вину в убийстве не признал, потому что не хотел убивать, а всего лишь напугать.

Учитывая все обстоятельства, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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