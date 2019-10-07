Фан-зону в парке имени Кирова в Ижевске закрывают на зиму
В Ижевске фан-зону в парке имени Кирова закрывают на осенне-зимний период. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».
- С сегодняшнего дня Фан-зона закрывается на осенне-зимний период, чтобы подготовиться к новому, еще более интересному сезону. Ведь впереди нас ждет много ярких событий, - сообщается в группе.
За сезон на площадке провели более 50 мероприятий.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 18-летнего жителя Удмуртии задержали за вымогательство денег у школьника. Сумма ущерба, как минимум, удивляет (продолжение).
- Вот это да... Дмитрий Губерниев даже не попробовал торт, который ему подарили. В чем причина (продолжение).
- Какие дни были самыми теплыми в Ижевске и очередное предупреждение от синоптиков.
- Около 10 тысяч участников и день рождения Дмитрия Губерниева: собрали небольшой фоторепортаж со Всероссийского дня ходьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»