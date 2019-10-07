Фан-зону в парке имени Кирова в Ижевске закрывают на зиму

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-07T14:39:10+03:00

За сезон на площадке провели более 50 мероприятий

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В Ижевске фан-зону в парке имени Кирова закрывают на осенне-зимний период. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

- С сегодняшнего дня Фан-зона закрывается на осенне-зимний период, чтобы подготовиться к новому, еще более интересному сезону. Ведь впереди нас ждет много ярких событий, - сообщается в группе.

За сезон на площадке провели более 50 мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU