2019-10-07T14:39:10+03:00
Общество

Фан-зону в парке имени Кирова в Ижевске закрывают на зиму

За сезон на площадке провели более 50 мероприятий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске фан-зону в парке имени Кирова закрывают на осенне-зимний период. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

- С сегодняшнего дня Фан-зона закрывается на осенне-зимний период, чтобы подготовиться к новому, еще более интересному сезону. Ведь впереди нас ждет много ярких событий, - сообщается в группе.

За сезон на площадке провели более 50 мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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