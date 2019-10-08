2019-10-08T07:55:50+03:00
Спорт

Эксперты рассказали, почему ижевской фигуристке Загитовой будет легче в новом сезоне, чем Медведевой

Свою оценку дал чемпион России 2011 года Константин Меньшов
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: www.asahi.comФото: www.asahi.com
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Чемпион России 2011 года Константин Меньшов высказал свое мнение о том, что ижевской фигуристке Алине Загитовой в новом сезоне будет легче, чем Медведевой.

- Евгении Медведевой будет в этом сезоне посложнее, чем Загитовой, потому что, к сожалению, у нее остается проблема с лутцем. Ребро по-прежнему неправильное. При этом четверных прыжков нет, не думаю, что в этом сезоне она четверной выучит. Но самая большая ее проблема, я считаю – это лутц, - прокомментировал Меньшов РИА Новости по телефону.

Напомним, что на минувшей неделе Медведева победила на турнире в Шанхае, а наша Алина в составе сборной Европы выиграла соревнования в Сайтаме, но в произвольной программе уступила ещё одной россиянке Александре Трусовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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