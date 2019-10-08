Эксперты рассказали, почему ижевской фигуристке Загитовой будет легче в новом сезоне, чем Медведевой
Чемпион России 2011 года Константин Меньшов высказал свое мнение о том, что ижевской фигуристке Алине Загитовой в новом сезоне будет легче, чем Медведевой.
- Евгении Медведевой будет в этом сезоне посложнее, чем Загитовой, потому что, к сожалению, у нее остается проблема с лутцем. Ребро по-прежнему неправильное. При этом четверных прыжков нет, не думаю, что в этом сезоне она четверной выучит. Но самая большая ее проблема, я считаю – это лутц, - прокомментировал Меньшов РИА Новости по телефону.
Напомним, что на минувшей неделе Медведева победила на турнире в Шанхае, а наша Алина в составе сборной Европы выиграла соревнования в Сайтаме, но в произвольной программе уступила ещё одной россиянке Александре Трусовой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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