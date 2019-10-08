2019-10-08T10:47:48+03:00
Спорт

Министр спорта России Павел Коробков планирует приехать в Удмуртию

Прошла рабочая встреча главы Удмуртии и министра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минспорта УдмуртииФото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
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Министр спорта России Павел Коробков планирует приехать в Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

7 октября, в понедельник, в Министерстве спорта России прошла рабочая встреча министра Павла Колобкова и главы Удмуртии Александра Бречалова.

- Мы обсудили итоги этого года, итоги прошедших соревнований. Проговорили план на следующий год. Александр Владимирович рассказал, как развивается спорт в республике. Надо сказать, что Удмуртия является для нас очень важным регионом, - сообщил Павел Колобков.

Также министр рассказал о важных мероприятиях и событии, которое он планирует посетить в Удмуртии.

- Особо хочу отметить два важных проекта, первый – «Ижевская винтовка» - этот знаковый турнир по биатлону отмечает в нынешнем году юбилей, соревнования пройдут в декабре. Уже во второй раз состоятся Всероссийские спортивные игры по зимним видам спорта среди любителей. Впервые они состоялись в 2018 году как пробный турнир. Надеюсь, что будет большое количество участников - любителей спорта, обязательно приеду на эти соревнования, - добавил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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