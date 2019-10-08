СЕГОДНЯ 06:05 2019-10-08T06:05:20+03:00

Его подозревают в присвоении денег в особо крупном размере

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Директора одной из управляющих компаний задержали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии.

– Он подозревается в присвоении денежных средств, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям, в особо крупном размере, – говорится в сообщении. – В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным источника, знакомого с ситуацией, речь идет о руководителе ООО «Городская УК», бывшем депутате Госсовета Удмуртии Наиле Кутдузове.

Напомним, что на прошлой неделе полицейские задержали четырех действующих и бывших сотрудников этой же управляющей компании, в том числе отца задержанного, бывшего руководителя ГК «Единая УК», а ныне советника директора ООО Рауфа Кутдузова.

По данным следствия в период с января 2017 года по август 2019 года руководители и сотрудники УК перечисляли деньги, полученные от собственников жилых помещений за ЖКХ, на счета других своих организаций. Общая сумма составила более 184 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU