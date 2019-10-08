2019-10-08T06:05:20+03:00
Происшествия

Директора одной из управляющих компаний задержали в Ижевске

Его подозревают в присвоении денег в особо крупном размере
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Директора одной из управляющих компаний задержали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии.

– Он подозревается в присвоении денежных средств, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям, в особо крупном размере, – говорится в сообщении. – В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным источника, знакомого с ситуацией, речь идет о руководителе ООО «Городская УК», бывшем депутате Госсовета Удмуртии Наиле Кутдузове.

Напомним, что на прошлой неделе полицейские задержали четырех действующих и бывших сотрудников этой же управляющей компании, в том числе отца задержанного, бывшего руководителя ГК «Единая УК», а ныне советника директора ООО Рауфа Кутдузова.

По данным следствия в период с января 2017 года по август 2019 года руководители и сотрудники УК перечисляли деньги, полученные от собственников жилых помещений за ЖКХ, на счета других своих организаций. Общая сумма составила более 184 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Чтобы вернуть свою машину ижевчанину пришлось заплатить полмиллиона рублей

Среднемесячная зарплата в Ижевске составила 31 200 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всероссийский экономический диктант напишут 9 октября в Ижевске
Большегрузам запретили ездить на границе Удмуртии и Кировской области
Чтобы вернуть свою машину ижевчанину пришлось заплатить полмиллиона рублей
Впервые в Удмуртии отметят День отца
Бывший сотрудник колонии в Удмуртии передавал заключенному телефон и зарядку
Запрет катания на велосипедах и скейтах: ижевчан просят бережнее относиться к Центральной площади
61-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство незнакомого человека
Абонентам «Ростелекома» доступны облачные игры
Фан-зону в парке имени Кирова в Ижевске закрывают на зиму
Среднемесячная зарплата в Ижевске составила 31200 рублей
Андроид серии GRT TNBRG* выступил в Парламенте объединенных народов Земли
18-летний житель Удмуртии вымогал деньги у школьника
Торт, который вручили в Ижевске Дмитрию Губерниеву в честь дня рождения, он отдал волонтерам
Самыми теплыми днями в Удмуртии были 4 и 5 октября
На улице Пушкинская в Ижевске насмерть сбили мужчину
Сколько стоит содержание благоустроенной Центральной площади в Ижевске
Режим чрезвычайной ситуации сняли в Удмуртии
В вузах Удмуртии в 2020 году увеличится минимальный проходной балл
День рождения Дмитрия Губерниева и 10 тысяч участников: топ-9 фото со Всероссийского дня ходьбы
Жительница Удмуртии выиграла грант на создание литературной лаборатории
Готовимся в пробкам: около деревни Пирогово в Удмуртии будут ремонтировать трассу
Тарасова ответила комментаторам, которым не понравился новый образ Загитовой