2019-10-08T10:23:05+03:00
Общество

Рысенок из Ижевского зоопарка переехала в Санкт-Петербург

Ее назвали Булочкой
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/lynx_and_huskyФото: instagram.com/lynx_and_husky
Изменить размер текста:

Рысенок-девочка, которая родилась в Ижевском зоопарке переехала жить в Санкт-Петербург. Ее взяли молодые люди, у которых уже живет рысь и собаки породы хаски.

- Мы выкупили её через интернет, при этом даже не в интернет-магазине, где есть всякие гарантии, а просто так, с рук и остались очень довольны. Кот, кстати, тоже доволен. Мы назвали её Булочка. Потому что она очень сладкая, - говорится в группе «Рысь и семеро хасят», где освящается жизнь животных.

Фото: instagram.com/lynx_and_husky

Фото: instagram.com/lynx_and_husky

Кстати, рысенка назвали Булочкой. По словам владельцев рыси, она приехала к ним неручной, потому что до трех месяцев жила с мамой в вольере. Сейчас рысенку пять месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Маленький рысенок из Ижевского зоопарка теперь живет в другом регионе.

- Маленькие рысята из зоопарка Ижевска нашли себе новый дом.

Рыси играют, маленькая рысь - Булочка жила в Ижевском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ремонт завершили на улице Мужвайская в Ижевске
Министр спорта России Павел Коробков планирует приехать в Удмуртию
Подполковник милиции в отставке Семен Кравец скончался в Удмуртии
Эксперты рассказали, почему ижевской фигуристке Загитовой будет легче в новом сезоне, чем Медведевой
Улицу Вадима Сивкова перекрыли в Ижевске
Всероссийский экономический диктант напишут 9 октября в Ижевске
Большегрузам запретили ездить на границе Удмуртии и Кировской области
Директора одной из управляющих компаний задержали в Ижевске
Чтобы вернуть свою машину ижевчанину пришлось заплатить полмиллиона рублей
Впервые в Удмуртии отметят День отца
Бывший сотрудник колонии в Удмуртии передавал заключенному телефон и зарядку
Запрет катание на велосипедах и скейтах: ижевчан просят бережнее относиться к Центральной площади
61-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство незнакомого человека
Абонентам «Ростелекома» доступны облачные игры
Фан-зону в парке имени Кирова в Ижевске закрывают на зиму
Среднемесячная зарплата в Ижевске составила 31200 рублей
Андроид серии GRT TNBRG* выступил в Парламенте объединенных народов Земли
18-летний житель Удмуртии вымогал деньги у школьника
Торт, который вручили в Ижевске Дмитрию Губерниеву в честь дня рождения, он отдал волонтерам
Самыми теплыми днями в Удмуртии были 4 и 5 октября
На улице Пушкинская в Ижевске насмерть сбили мужчину
Сколько стоит содержание благоустроенной Центральной площади в Ижевске
Режим чрезвычайной ситуации сняли в Удмуртии
В вузах Удмуртии в 2020 году увеличится минимальный проходной балл
День рождения Дмитрия Губерниева и 10 тысяч участников: топ-9 фото со Всероссийского дня ходьбы
Жительница Удмуртии выиграла грант на создание литературной лаборатории
Готовимся в пробкам: около деревни Пирогово в Удмуртии будут ремонтировать трассу
Тарасова ответила комментаторам, которым не понравился новый образ Загитовой