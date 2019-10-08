Рысенок из Ижевского зоопарка переехала в Санкт-Петербург
Рысенок-девочка, которая родилась в Ижевском зоопарке переехала жить в Санкт-Петербург. Ее взяли молодые люди, у которых уже живет рысь и собаки породы хаски.
- Мы выкупили её через интернет, при этом даже не в интернет-магазине, где есть всякие гарантии, а просто так, с рук и остались очень довольны. Кот, кстати, тоже доволен. Мы назвали её Булочка. Потому что она очень сладкая, - говорится в группе «Рысь и семеро хасят», где освящается жизнь животных.
Фото: instagram.com/lynx_and_husky
Кстати, рысенка назвали Булочкой. По словам владельцев рыси, она приехала к ним неручной, потому что до трех месяцев жила с мамой в вольере. Сейчас рысенку пять месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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