Рысенок из Ижевского зоопарка переехала в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-08T10:23:05+03:00

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Рысенок-девочка, которая родилась в Ижевском зоопарке переехала жить в Санкт-Петербург. Ее взяли молодые люди, у которых уже живет рысь и собаки породы хаски.

- Мы выкупили её через интернет, при этом даже не в интернет-магазине, где есть всякие гарантии, а просто так, с рук и остались очень довольны. Кот, кстати, тоже доволен. Мы назвали её Булочка. Потому что она очень сладкая, - говорится в группе «Рысь и семеро хасят», где освящается жизнь животных.

Фото: instagram.com/lynx_and_husky

Кстати, рысенка назвали Булочкой. По словам владельцев рыси, она приехала к ним неручной, потому что до трех месяцев жила с мамой в вольере. Сейчас рысенку пять месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU