Маленький рысенок переехал из Ижевского зоопарка в Челябинский

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-18T11:02:39+03:00

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Рысенок из Ижевска переехал жить в Челябинский зоопарк. Об этом сообщается в группе учреждения.

Фото: https://vk.com/chelzoopark

- Маленький ребенок-рысь Персей! Ему 4 месяца, поэтому он полон сил и озорства: уже играет с сотрудниками, с посетителями, носится по всему вольеру и пытается поконтактировать с нашей молодой рысью Пятнышко. Пятнышко, конечно, пока держится на приличном от ребенка расстоянии, но кто знает, кто знает, как пойдут дела спустя некоторое время, - написали в группе Челябинского зоопарка.

Напомним, дети сибирской рыси, которые родились в Ижевске, переехали в Большереченский зоопарк Омской области (подробнее).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/727663" frameborder="0"></iframe> Милое видео: маленькие зверята играют в зоопарке Ижевска.Видео: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU