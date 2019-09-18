Маленький рысенок переехал из Ижевского зоопарка в Челябинский
Рысенок из Ижевска переехал жить в Челябинский зоопарк. Об этом сообщается в группе учреждения.
Фото: https://vk.com/chelzoopark
- Маленький ребенок-рысь Персей! Ему 4 месяца, поэтому он полон сил и озорства: уже играет с сотрудниками, с посетителями, носится по всему вольеру и пытается поконтактировать с нашей молодой рысью Пятнышко. Пятнышко, конечно, пока держится на приличном от ребенка расстоянии, но кто знает, кто знает, как пойдут дела спустя некоторое время, - написали в группе Челябинского зоопарка.
Напомним, дети сибирской рыси, которые родились в Ижевске, переехали в Большереченский зоопарк Омской области (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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