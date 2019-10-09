Собака-поводырь помогает незрячему студенту из Удмуртии учиться в Нижнекамске

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-09T11:21:06+03:00

Животное сопровождает студента на занятия, в столовую и в общежитие

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Незрячий студент из Удмуртии может учиться в медколледже в Нижнекамске с помощью собаки-поводыря. Об этом сообщается на сайте колледжа.

- Жителя Удмуртии Антона постоянно будет сопровождать собака-поводырь по кличке «Сенди». Она будет неотступно присутствовать на занятиях, в столовой, на мероприятиях, на улице, и в общежитии, - сообщается на сайте.

Фото: medcollege-nk.ru

На данный момент собака уже изучила маршруты и спокойно ведет себя на занятиях и обеспечивает безопасность Антона. Студент учится по спецпрограмме для слепых и слабовидящих – его обучают массажу.

Окружающих попросили не привлекать к себе внимание собаки и не кормить ее, так как вся забота должна быть направлена только на хозяина.

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ИСТОЧНИК KP.RU