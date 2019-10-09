Школьник из Удмуртии коллекционирует противогазы
Восьмиклассник Завьяловской школы (Удмуртия) коллекционирует противогазы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на «Пригородные вести».
- Около двух лет мальчик собирает противогазы и другие средства индивидуальной защиты. Всего у него 30 экспонатов. Есть гражданские и военные противогазы, защитные костюмы, аптечки и многое другое, - сообщает пресс-служба.
Мальчик увлекается коллекционированием не случайно, он мечтает стать кадровым военным в войсках радиационной, химической и биологической защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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