Школьник из Удмуртии коллекционирует противогазы

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-09T11:03:47+03:00

В коллекции мальчика есть и другие средства индивидуальной защиты

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Восьмиклассник Завьяловской школы (Удмуртия) коллекционирует противогазы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на «Пригородные вести».

- Около двух лет мальчик собирает противогазы и другие средства индивидуальной защиты. Всего у него 30 экспонатов. Есть гражданские и военные противогазы, защитные костюмы, аптечки и многое другое, - сообщает пресс-служба.

Мальчик увлекается коллекционированием не случайно, он мечтает стать кадровым военным в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU