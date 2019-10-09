Олененок в зоопарке Ижевска умер из-за подкармливания посетителями

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-09T11:34:12+03:00

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В зоопарке Ижевске умер молодой северный олень. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка на странице «ВКонтакте».

- Молодой северный олень был убит посетителями! Две недели назад из коллекции зоопарка выбыл юный питомец - молодой северный олень по кличке Венера. Ей было всего 4 месяца. Причина смерти – переедание и наличие инородных предметов! В желудке северного оленя помимо огромного количества пищи были найдены пропиленовые нити и куски резины, - сообщает пресс-служба.

Администрация зоопарка призывает не кормить животных, потому что эта «забота» наносит им вред. У представителей фауны отсутствует чувство насыщения, они с интересом тянутся ко всему новому, необычному и всегда готовы попробовать это на зубок. Каждый из обитателей ежедневно получает весь необходимый ему рацион питания в соответствии с видовыми особенностями, возрастом и временем года.

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ИСТОЧНИК KP.RU