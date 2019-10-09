Мужчину из Удмуртии осудили за убийство соседа

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-09T11:53:30+03:00

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В Удмуртии 48-летнего местного жителя осудили за убийство соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что в декабре 2018 года мужчина пришел в гости к своему соседу, где они выпивали. При этом между мужчинами произошла ссора, в ходе которой осужденный ударил несколько раз соседа ножом в область шеи и туловища. В результате потерпевший скончался, - сообщает ведомство.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведены экспертизы. Осужденный частично признал свою вину, в ходе следствия активно содействовал его раскрытию и расследованию.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU