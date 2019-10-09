Фигуристка Елизавета Туктамышева пообещала рассказать, какой фильм помог ей выиграть ЧМ

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-09T12:22:06+03:00

Она устроила конкурс на своей странице в «Инстаграм»

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева устроила очередной конкурс на своей странице в «Инстаграм». Она предложила подписчикам угадать фильм, который помог ей выиграть ЧМ.

- Спрашивали про мой любимый фильм? Ну, так угадывайте. Если угадаете мой любимый фильм и порекомендуете что-то крутое на свой вкус, то в следующем посте я расскажу о секретном фильме, который серьезно повлиял на мою жизнь. Причем так, что после просмотра этого фильма я начала выигрывать соревнования подряд, и даже выиграла чемпионат мира 2015 года, - написала Елизавета.

Напомним, фигуристка выступит в предсезонном турнире серии Finlandia Trophy, который пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября.

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Елизавета Туктамышева произвольная программа 1 этап Кубка Санкт-Петербурга 2019.148.52 (76.72 + 72.80), 1 место. Сумма 229.12, 1 место

ИСТОЧНИК KP.RU