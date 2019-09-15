Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева занимает второе место на соревнованиях

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-15T08:21:29+03:00

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Елизавета Туктамышева занимает второе место по итогам соревнований Lombardia Trophy. Первое место заняла воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова, у которой тренируется еще одна наша землячка - Алина Загитова. Щербакова стала первой россиянкой в истории фигурного катания, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях. Бронзу взяла кореянка Ю Ён.

Елизавета Туктамышева, как и обещала, включила в программу два тройных акселя. Но во втором прыжке была помарка, поэтому золото ушло Щербаковой.

Турнир Lombardia Trophy проходит в Италии. Уже совсем скоро наши спортсменки выступят на этапах Гран-при.

Elizaveta TUKTAMYSHEVA Елизавета Туктамышева Free Program 2019 Lombardia Trophy.Elizaveta TUKTAMYSHEVA Free Program 2019 Lombardia Trophy Елизавета Туктамышева #Tuktamysheva #LombardiaTrophy2019

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ИСТОЧНИК KP.RU