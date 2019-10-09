2019-10-09T12:51:57+03:00
Общество

На вокзалах Удмуртии с января 2020 года туалеты станут для всех бесплатными

На данный момент только некоторые категории могут пользоваться туалетом бесплатно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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На железнодорожных вокзалах Удмуртии я 1 января 2020 года туалеты станут для всех бесплатными. Об этом сообщает издание «Гудок» со ссылкой на начальника Дирекции ЖД вокзалов Георгия Геворкяна.

- Сейчас бесплатно туалетами могут пользоваться люди с билетом на поезд, который пришел на станцию не более часа назад, либо сейчас стоит на станции, либо отправится в течение трех часов. Без билета могут бесплатно воспользоваться санузлом инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп и дети-инвалиды и другие льготники, - сообщает издание.

Также бесплатными туалеты станут на 334 вокзалах дальнего следования России, управляемых ДЖВ, в том числе вокзалы Ижевска, Глазова, Сарапула, Можги.

Такое решение было принято в связи с негативными отзывами на стоимость услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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