Ижевчанин поехал на «четверке» на Алтай
Ижевчанин Николай на «четверке» решил поехать на Алтай. О своих передвижениях молодой человек рассказывал на своей странице в «Инстаграме».
Фото: instagram.com/nbannikov/
Машина постоянно ломалась, и приходилось задерживаться в том или городе. Ижевчанин выехал 23 августа, 1 сентября он был в Новосибирске, а 3 сентября уже на Алтае.
- Большинство моих фотокарточек из этого путешествия - безымянные места. Так я хочу вам показать, что Алтай прекрасен в любом месте, даже без специфического маршрута и что вам хотя бы раз в жизни стоит здесь побывать, - пишет на своей странице Николай.
Фото: instagram.com/nbannikov/
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- О чем пишут блогеры из Ижевска и как им удалось завоевать внимание аудитории, выясняла «Комсомолка».
- «Победа - это когда ты стал лучше, чем был»: учитель физкультуры из Ижевска рассказал, как стал тренером по баскетболу для инвалидов.
- Помните пожар в Сарапуле в декабре 2018 года? Мальчика, который погиб в огне, президент России наградил посмертно.
Ижевчанин отправился на Алтай на "четверке".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»