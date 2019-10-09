Ижевчанин поехал на «четверке» на Алтай

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-09T09:01:58+03:00

О своих приключениях молодой человек рассказывает на своей странице

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Ижевчанин Николай на «четверке» решил поехать на Алтай. О своих передвижениях молодой человек рассказывал на своей странице в «Инстаграме».

Фото: instagram.com/nbannikov/

Машина постоянно ломалась, и приходилось задерживаться в том или городе. Ижевчанин выехал 23 августа, 1 сентября он был в Новосибирске, а 3 сентября уже на Алтае.

- Большинство моих фотокарточек из этого путешествия - безымянные места. Так я хочу вам показать, что Алтай прекрасен в любом месте, даже без специфического маршрута и что вам хотя бы раз в жизни стоит здесь побывать, - пишет на своей странице Николай.

Фото: instagram.com/nbannikov/

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/736726" frameborder="0"></iframe> Ижевчанин отправился на Алтай на "четверке".

ИСТОЧНИК KP.RU