2019-10-09T13:57:16+03:00
Общество

С ворот проходной Ижмаша сняли орден Ленина и другие награды

Ворота находятся в районе пароходной пристани
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: КИК Антей : Экскурсии по ИжевскуФото: КИК Антей : Экскурсии по Ижевску
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В Ижевске с угольных ворот (проходная машиностроительного завода. – Прим. ред.) сняли ордена Ленина и другие награды. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «КИК Антей: Экскурсии по Ижевску».

- Угольные ворота находятся в районе пароходной пристани. Проходную так назвали из-за того, что на производстве использовали каменный уголь при выплавке стали, а древесный – для производства железа, - сообщается в группе.

В комментариях участники предположили, что награды сняли потому, что собираются их реставрировать. А некоторые написали, что они уже достаточно старые и, возможно, сделают новые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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