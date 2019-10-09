С ворот проходной Ижмаша сняли орден Ленина и другие награды
В Ижевске с угольных ворот (проходная машиностроительного завода. – Прим. ред.) сняли ордена Ленина и другие награды. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «КИК Антей: Экскурсии по Ижевску».
- Угольные ворота находятся в районе пароходной пристани. Проходную так назвали из-за того, что на производстве использовали каменный уголь при выплавке стали, а древесный – для производства железа, - сообщается в группе.
В комментариях участники предположили, что награды сняли потому, что собираются их реставрировать. А некоторые написали, что они уже достаточно старые и, возможно, сделают новые.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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