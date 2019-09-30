Концепцию использования главного корпуса оружейного завода представили в Ижевске
Не так давно в Ижевске презентовали проект реконструкции главного корпуса оружейного завода. На данный момент появились фотографии, как возможно будет выглядеть помещение.
Фото: https://stre.lk/zaJH
Куратором проекта стала руководитель департамента перспективного развития Центра дизайна и городской среды Анна Зайцева.
Фото: https://stre.lk/zaJH
- Длинные коридоры корпуса должны стать насыщенной пешеходной торговой улицей, соединяющей воедино все три этажа. По задумке архитекторов, завод превратится в культурно-образовательный комплекс, сочетающий функции современного музея, выставочного пространства и креативного кластера, - говорится на сайте Центра.
Фото: https://stre.lk/zaJH
Напомним, в январе 2019 года глава Удмуртии поручил разработать проект.
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Момент падения башни ИжМаша (Ижевск).видео: https://vk.com/larvr в ИГГС
ИСТОЧНИК KP.RU
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