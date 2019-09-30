Концепцию использования главного корпуса оружейного завода представили в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-30T16:05:18+03:00

В январе 2019 года глава Удмуртии поручил разработать проект реконструкции

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Не так давно в Ижевске презентовали проект реконструкции главного корпуса оружейного завода. На данный момент появились фотографии, как возможно будет выглядеть помещение.

Фото: https://stre.lk/zaJH

Куратором проекта стала руководитель департамента перспективного развития Центра дизайна и городской среды Анна Зайцева.

Фото: https://stre.lk/zaJH

- Длинные коридоры корпуса должны стать насыщенной пешеходной торговой улицей, соединяющей воедино все три этажа. По задумке архитекторов, завод превратится в культурно-образовательный комплекс, сочетающий функции современного музея, выставочного пространства и креативного кластера, - говорится на сайте Центра.

Фото: https://stre.lk/zaJH

Напомним, в январе 2019 года глава Удмуртии поручил разработать проект.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/718007" frameborder="0"></iframe> Момент падения башни ИжМаша (Ижевск).видео: https://vk.com/larvr в ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU