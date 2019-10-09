Ижевчанина осудят за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-09T14:38:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии перед судом предстанет 36-летний ижевчанин, который обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В ночь с 26 на 7 июля 2019 года на пасеке в Завьяловском районе обнаружено тело мужчины, с признаками насильственной смерти. По «горячим следам» полицейским удалось задержать преступника. Им оказался 36-летний ижевчанин, который был ранее судимый за точно такое же преступление, - сообщает ведомство.

Следствие установило, что вечером 26 июля мужчины дома у погибшего выпивали. Позже между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник задушил потерпевшего, после чего спрятал тело под кровать.

На данный момент обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- "А в Ижевске что-то с транспортом произошло?": Дмитрий Губерниев рассказал, как съездил в столицу Удмуртии.

- Какой ужас... Молодой олень умер в зоопарке Ижевска из-за... посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU